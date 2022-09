Coronavirus, ipotesi sospetto a Lecce. attendiamo conferme

LECCE, 30 GEN - Dopo l'allarme fake, oggi arriva quello concreto. Caso sospetto di coronavirus in Puglia, nel Salento, a Lecce.

Nelle scorse ore, infatti, una donna di origini cinesi si è recata presso il nosocomio cittadino "Vito Fazzi" accusando sintomi influenzali e difficoltà respiratorie. Sintomi, insomma, di quel virus nato in Cina poche settimane fa e che sta gettando nel panico il mondo intero.

Le cause? Ancora tutte da chiarire, ma da prime indiscrezioni pare che la donna nei giorni scorsi si era recata a Roma per incontrare alcuni parenti giunti proprio dalla Cina. Non c'è, ovviamente, ancora la conferma che possa trattarsi di coronavirus: la conferma, o smentita, in tal senso, potrà darla soltanto lo "Spallanzani" della Capitale - Istituto nazionale per le Malattie infettive - a cui sono già stati inviati i prelievi obbligatori previsti dal Ministero della Salute per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Ad ogni modo, nel frattempo, la paziente è stata trasferita al "Policlinico" di Bari: è al capoluogo regionale, infatti, che è affidata la gestione di tali casi. Insomma, dopo l'audio che nella giornata di ieri è circolato su tutti i canali WhatsApp in cui si faceva riferimento a un cittadino cinese affetto dal virus nato nella città di Wuhan soccorso al "Vito Fazzi" poi rivelatosi falso, oggi l'allarme pare essere scattato per davvero. Notizia segnalata da: (Lecce news 24)