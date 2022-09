Coronavirus: Cri riceve 3.000 fiale Antiartrite, dona a Aifa. Ripartite in tutta Italia in base al bisogno

ROMA, 28 MAR - La Croce Rossa Italiana ha ricevuto una importante donazione dalla Croce Rossa Cinese: 3.045 fiale di Tocilizumab, il farmaco anti-artrite che rappresenta al momento una delle vie per fermare l'infezione polmonare da COVID-19, come è stato dimostrato su alcuni pazienti.



La Cri, a sua volta, rende noto di averle poi donate all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), su accordo tra l'Aifa e la Regione Lombardia. Le 3.045 fiale sono state ripartite su tutto il territorio nazionale in base al bisogno mentre Croce Rossa ha costituito due punti di distribuzione alle Farmacie Regionali, uno presso il suo Nucleo di Pronto Intervento di Legnano e uno presso il suo Centro Operativo Nazionale Emergenze di Roma. La CRI ha consegnato il farmaco direttamente a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Val d'Aosta.