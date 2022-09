Coronavirus: Crimi, in nuovo dl reddito a chi non l'ha

ROMA, 30 MAR - "Nessuno è stato abbandonato e nessuno sarà lasciato indietro. Mi rivolgo alle persone preoccupate perché non riescono ad accedere subito alle misure che abbiamo messo in campo con l'ultimo decreto, quello che stanzia quasi 5 miliardi di euro da destinare ai comuni, per far fronte alle esigenze e alle prime necessità di chi non ce la fa.

Ebbene nessuno, ripeto, nessuno sarà lasciato indietro". E' l'appello che lancia dalla sua pagina Fb il capo politico del M5s Vito Crimi che ricorda: ora "ci sono i 400 milioni per l'emergenza alimentare, più le anticipazioni ai comuni, per affrontare nell'immediato alcune situazioni di povertà.

Ci sono le casse integrazioni ed entro 15 giorni inizieranno le prime erogazioni. Forse non saranno immediate per tutti, ma in poco tempo arriveranno a tutti coloro che ne hanno diritto. Ci sarà un nuovo decreto con nuove misure che garantiranno un reddito a chi ora non ce l'ha, a chi lo ha perduto, a chi l'ha visto sospendere e dovrà attendere del tempo perché si riattivi, alle imprese che necessitano liquidità immediata e indennizzi per la perdita di fatturato". Questo governo, aggiunge Crimi, "lavora ininterrottamente da settimane, giorno e notte, per realizzare misure concrete e per portare al più presto le persone fuori da questa crisi. Nell'emergenza Coronavirus ci siamo dentro tutti. Questo è il tempo del sacrificio e della responsabilità, per tutti.

Ma questo governo non vi guarda 'dall'alto', è al vostro fianco, non vi lascia soli. Come non lascia soli chi lotta ogni secondo in corsia per salvare vite umane. Le difficoltà sono tante, nessuno lo mette in dubbio.

Ma proprio per questo è necessario andare avanti insieme, per uscirne insieme. Non lasceremo indietro nessuno. Nessuno".

"Chiunque vi istiga a pensare di essere stati 'abbandonati', mente sapendo di mentire e si muove come uno sciacallo sulla vostra pelle, soffiando sul fuoco dell'incertezza, della sofferenza, della paura. Per cosa, poi? Per il proprio misero tornaconto elettorale. Anziché lavorare e collaborare onestamente con le istituzioni per aiutare davvero i cittadini, preferisce metterli gli uni contro gli altri, scatenando una guerra fra poveri".

