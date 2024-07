Tragedia sul lavoro a Casteldaccia: cinque vite spezzate da esalazioni tossiche

In un tragico incidente durante lavori fognari, cinque operai perdono la vita. Indagini in corso per far luce sulle cause e prevenire futuri incidenti.

CASTELDACCIA (PA) - In un tragico incidente avvenuto nei pressi di Casteldaccia, cinque operai sono stati uccisi dalle esalazioni di idrogeno solforato mentre erano impegnati in lavori fognari. Il fatto è accaduto lungo la statale 113, una strada stretta circondata da villette, dove gli operai, impiegati dalla ditta Quadrifoglio Srl, si sono calati in una fogna profonda circa 5 metri senza le necessarie precauzioni di sicurezza.

La tragedia è avvenuta quando, scendendo per effettuare dei lavori di manutenzione per conto dell'Amap, l'azienda municipalizzata di Palermo, tre operai hanno perso i sensi poco dopo essere entrati nella fogna. Non ricevendo risposte dai colleghi, altri due operai sono scesi per prestare soccorso, ma anche loro sono stati sopraffatti dalle esalazioni tossiche. Un sesto operaio, l'unico che è riuscito a salvarsi, è attualmente ricoverato in condizioni gravi al Policlinico di Palermo.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco non è stato sufficiente: nonostante il rapido soccorso, i cinque operai sono stati trovati deceduti. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandre, ha confermato che gli operai non indossavano le maschere di protezione al momento del recupero. La Procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'accaduto e le responsabilità.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attualmente a New York, ha espresso la necessità di "fare piena luce sulle dinamiche dell'incidente" e di rafforzare l'impegno comune per la sicurezza sul lavoro. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime e ha chiesto che si faccia luce sulla tragedia. (Ansa)