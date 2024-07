Calcio. La Battaglia per la Serie B: I Playoff della Serie C 2023/2024. Tutti i dettagli

Dalla Fase eiminatoria alla finale: analisi dettagliata delle sfide che decideranno le promozioni

ROMA - Mentre la stagione regolare della Serie C si avvia alla conclusione, l'attenzione si sposta sui playoff del campionato 2023/2024, una fase decisiva per molte squadre che aspirano alla promozione in Serie B. I playoff si articoleranno in diverse fasi, coinvolgendo squadre da ogni girone in incontri che promettono grande spettacolo e tensione.

Fase Eliminatoria di Girone

Le eliminatorie di girone iniziano l'7 maggio 2024, con squadre divise in tre gruppi distinti:

- Girone A:

- Atalanta U23 vs. Trento

- Legnago vs. Lumezzane

- Giana Erminio vs. Pro Vercelli

- Girone B:

- Gubbio vs. Rimini

- Pescara vs. Pontedera

- Juve U23 vs. Arezzo

- Girone C:

- Taranto vs. Latina

- Picerno vs. Crotone

- Cerignola vs. Giugliano

Le vincenti di queste partite avanzano al secondo turno di girone, che si terrà l'11 maggio 2024. I dettagli specifici degli incontri saranno determinati dai risultati delle partite iniziali.

Playoff Nazionali

Le squadre qualificate dai gironi A, B e C si uniranno ad altre già pre-qualificate per i playoff nazionali, che inizieranno il 14 maggio e continueranno fino al 18 maggio:

- Gara A: Catania vs. vincitrice tra Triestina e Vicenza

- Gara B: Perugia vs. Carrarese

- Gara C: Benevento vs. Avellino

- Gara D: Casertana vs. vincitrice di un incontro precedente

Le vincenti di questi incontri avanzano alle semifinali.

Semifinali e Finale

Le semifinali sono programmate per il 28 maggio (andata) e il 2 giugno (ritorno), seguite dalla finale, che si disputerà in gara doppia, andata il 5 giugno e ritorno il 9 giugno.

Le partite delle semifinali saranno determinate tramite sorteggio integrale, garantendo così imparzialità nel cammino verso la finale. Questo processo assicura che ogni squadra affronti un avversario non previsto, aumentando l'incertezza e l'emozione dei playoff.

Ogni match dei playoff è decisivo e offre una seconda chance a squadre che hanno mostrato potenziale durante la stagione regolare ma che non sono riuscite a garantirsi direttamente la promozione. Gli incontri sono carichi di aspettative e rappresentano un'opportunità per giocatori e allenatori di dimostrare il loro valore in momenti di alta pressione.

I tifosi, ansiosi di vedere le proprie squadre triunfare, si preparano a sostenere i loro beniamini in questa emozionante corsa verso la Serie B. La posta in gioco è alta, e la gloria attende chi sarà capace di superare ogni ostacolo sul proprio cammino.