Coronavirus: Crotone, chiusi 3 ristoranti giapponesi e cinesi

CROTONE, 25 FEB - "Ci scusiamo e ringraziamo tutti i nostri clienti, ma siamo costretti a chiudere la nostra attività per un breve periodo, non per nostra volontà, ma per la situazione che si sta creando".

É il messaggio pubblicato sulle pagine facebook dei tre ristoranti di cucina giapponese e cinese di Crotone. I tre locali hanno deciso di chiudere fino a quando la situazione legata al Coronavirus non si placherà. Nonostante non ci sia alcun tipo di pericolo né ci siano casi di contagio in Calabria, le persone non vanno più in questi ristoranti dove si prepara il sushi (che poi è un piatto giapponese) ed le pietanze della cucina cinese. Ristoranti che a Crotone, fino a dicembre, hanno sempre fatto il pienone tutti i giorni della settimana. Due di questi ristoranti chiuderanno domani, 26 febbraio, mentre uno lo ha già fatto oggi.

"Vi faremo sapere noi quando riapriremo il locale", conclude il messaggio pubblicato dai titolari dei tre ristoranti.