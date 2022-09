Coronavirus. Dichiarazioni di Pino Zaffina e condiviso da tutti i Consiglieri Lamezia Terme

LAMEZIA TERME (CZ) 12 MAR - Anche la Calabria si prepara alla emergenza sanitaria, i numeri che

giornalmente vengono diramati dalla Protezione Civile non possono che far

preoccupare; anche per questo la Regione Calabria ha sospeso tutte le

attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere

calabresi fino alla data del 03 Aprile, in precedenza aveva già bloccato

tutte le attività di ricovero programmate lasciando solo quelle URGENTI.

Utile la predispozione del piano operativo delle Emergenze da parte della

Regione che prevede tra l'altro l’attivazione di ulteriori 400 posti

letto in Terapia Intensiva, oltre che il potenziamento dei reparti di

Malattie Infettive e Pneuomologia, di tutta la regione, che dovranno

essere realizzati in tempi relativamente molto stretti. L'Ospedale di

Lamezia Terme che già dispone delle U.O. di Anestesia e Rianimazione

oltre che di Pneumatologia sarà sicuramente coinvolto nella

riorganizzazione che la Regione sta attuando e potrebbe diventare un punto

di riferimento per tutta la regione .

Sarebbe a questo punto importantissima la riapertura del reparto di

Malattie Infettive, che nel 2016 fu chiuso per la riorganizzazione della

rete ospedaliera e per essere di fatto accorpato alle U.O. di Medicina,

oltre che del Reparto di Microbiologia, chiuso del 2017 ed accorpato di

fatto al laboratorio analisi, che bisogna ricordare ha mantenuto la stessa

operatività del passato ma adeguata a quella che è la normativa vigente

in relazione alla riorganizzazione dei servizi della rete ospedaliera.

Oggi vista la situazione di emergenza nella quale ci si trova potrebbe

diventare una opportunità fondamentale per l'intera regione riaprire,

senza particolari problemi, i reparti di Malattie Infettive e di

Microbiologia. La struttura di fatto ancora permette l'utilizzo delle

vecchie stanze adibite al ricovero dei pazienti e altra cosa da tenere in

considerazione è che sia il personale medico che quello infermieristico

è ancora oggi in servizio presso la stessa struttura ospedaliera e di

fatto tutto ciò rappresenta un valore aggiunto, effettivo e reale,

rispetto ad altri ospedali.

Il piano delle Emergenze prevede in un primo Step la rimodulazione dei

posti letto all'interno degli ospedali, e questa prima fase presume di

fatto il potenziamento delle U.O. più esposte le Rianimazioni le Malattie

Infettive e le Pneumologie.

L'appello che vogliamo rivolgere alla struttura delegata dalla Regione

Calabria per la gestione delle attività emergenziali, ma anche al

Presidente Santelli, è di volere tenere in debita considerazione una

struttura come quella dell'ospedale di Lamezia Terme che può ospitare

più di 120 degenti e nella quale già sono presenti due dei reparti

preposti alla gestioni dei malati di Coronavirus; nondimeno rilevando pure

che, per la riapertura del terzo reparto, Malattie Infettive, basterebbe

nei fatti una riorganizzazione dei servizi ospedalieri, fatto che sta

avvenendo in questi giorni.

Oltre che il Reparto di Microbiologia che di fatto è già pronto per la

riapertura, macchinari personale, infermieristico e medico stanno

regolarmente lavorando.

Tutto ciò sarebbe importantissimo per l'intera regione per la gestione

dei pazienti, che già di loro avranno bisogno di cure particolari, e

farebbe alzare sicuramente la qualità del servizio sanitario, dando nel

contempo la possibilità di lavorare con maggiore sicurezza sia per gli

stessi operatori che per i pazienti.

Un ringraziamento particolare non può che andare a tutto il personale

medico e infermieristico che in queste ore sta continuando a lavorare,

anche in condizioni difficili, e che nonostante tutto rimane senza sosta a

disposizione di tutti noi cittadini.

Un ultimo appello vogliamo rivolgerlo ai cittadini, il diffondersi del

Virus dipende soprattutto dai nostri comportamenti, bisogna rimanere a

casa. Uscire solo se indispensabile, fare la spesa o andare in farmacia,

ma soprattutto evitare possibili luoghi affollati. Bisogna mantenere un

atteggiamento responsabile nei confronti di tutti: rimanere a casa,

purtroppo, oggi è la migliore cura e precauzione per evitare insieme la

diffusione del Virus