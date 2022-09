Coronavirus, due magistrati del tribunale di Milano positivi al Covid19

MILANO, 3 MAR - Evacuato il sesto piano del Palazzo di giustizia per una sanificazione urgente. Protezione civile e volontariato coinvolti sul modello del 'piano caldo' estivo per gli anziani. Il governatore Fontana: "Stiamo combattendo i giorni più difficili"

"Stiamo combattendo i giorni più difficili: nello spazio di due o tre giorni si avrà un'idea se i contagi cominceranno a rallentare o addirittura a decrescere": il governatore della Lombardia Attilio Fontana parla in diretta a Mattinocinque, non nascondendo le difficoltà, ma lanciando un segnale di speranza. Che, però, ha bisogno della collaborazione di tutti. Per questo la Regione lancia un appello agli anziani lombardi perché nelle prossime due settimane restino il più possibile a casa e riducano al minimo i contatti sociali con parenti e amici.



È la fascia di cittadini over 65, secondo i dati disponibili finora e il parere degli esperti al lavoro, quella più debole in questa emergenza sanitaria e che rischia le conseguenze più critiche dall'eventuale contagio da coronavirus. I dati aggiornati forniti dalla Regione Lombardia convalidano la richiesta d'accortezza: "Il 53 per cento dei nostri 1.254 casi positivi in Lombardia sono nella fascia dai 65 anni in su.



Ma gli over 65 in terapia intensiva corrispondono al 68 per cento. Per questo ribadiamo a tutti coloro che hanno più di 65 anni la necessità di rendere estremamente rarefatta la vita sociale". E ancora: "Uscite il meno possibile nelle prossime due o tre settimane". Così si è rivolto ai lombardi l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ricorda l'attività della centrale operativa della sanità regionale impegnata in un lavoro senza sosta dalle sette del mattino alle due di notte. (milano Repubblica)