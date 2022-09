Coronavirus. Ecco Il bollettino della regione Calabria aggiornato

CATANZARO, 21 MAR - In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2480 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 235 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 2245. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 13 in reparto; 9 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare

- Cosenza: 28 in reparto; 4 in rianimazione; 14 in isolamento domiciliare; 2 deceduti

- Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 58 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 2 deceduti

- Vibo Valentia: 2 in reparto; 7 in isolamento domiciliare

- Crotone: 14 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 6382, così distribuiti:

- Cosenza: 1320

- Crotone: 551

- Catanzaro: 610

- Vibo Valentia: 665

- Reggio Calabria: 3236

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 10314.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

Bollettino aggiornato alle ore 17 del 21/03/2020

Santelli, "340 medici danno disponibilità per l'emergenza"



Sono 340 i medici che hanno dato la propria disponibilità per essere impiegati durante l’emergenza Coronavirus in Calabria. Di questi 158 sono neo laureati in medicina, non ancora abilitati, ma che possono esercitare la professione, secondo quanto disposto dal decreto “Cura Italia” approvato dal governo.

I restanti 182 sono, invece, medici specializzati e specializzandi, molti dei quali in discipline come medicina interna, cardiologia, pneumologia, anestesia e rianimazione, particolarmente richieste nella gestione dell’emergenza sanitaria. Tali disponibilità ci permetteranno di utilizzare gradualmente il personale medico in base alle necessità e alle aperture programmate degli ospedali Covid sul territorio regionale.

Parallelamente al reclutamento del personale medico, le ASP hanno già dato avvio allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per l’assunzione, sempre a tempo determinato, di 270 infermieri e 200 Oss oltre che a biologi e tecnici di laboratorio.

L’assunzione di personale medico e sanitario non medico permette di rendere operative tutte le strutture e i posti letto aggiuntivi che la Regione Calabria sta attivando per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Sapere di poter contare su professionisti, molti dei quali giovani e con tanta voglia di fare, rappresenta una speranza nella lotta a questo virus e ci dà forza per proseguire in questo grande lavoro che ci vede tutti coinvolti, ciascuno per la propria parte.

Lo rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Diretta video della Conferenza stampa 21 marzo 2020 ore 18.00 – Coronavirus





