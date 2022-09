Coronavirus, Europa: da oggi chiuse le frontiere esterne Francia adotta 'modello Italia'. Anche Johnson ci ripensa



PARIGI 17 MAR - Diventata ormai nuovo epicentro dell'epidemia di coronavirus, l'Ue chiude da mezzogiorno di oggi le sue frontiere esterne. Prevista in giornata una riunione straordinaria del Consiglio europeo in videoconferenza. Misure "sul modello italiano" da oggi anche per la Francia. E ci ripensa anche il premier britannico Johnson. Ieri le borse europee hanno bruciato 255 miliardi, con lo StoxxEurope600 che ha chiuso a -4,9%

Coronavirus, Cina: solo un nuovo caso a Wuhan corea sud resta sotto quota 100. Borsa Hong Kong in rialzo



La Cina ha registrato ieri un solo nuovo caso coronavirus a Wuhan e altri 20 contagi di ritorno; 13 i morti, quasi tutti nello Hubei. In Corea del Sud i nuovi casi sono stati 84, sotto quota 100 per il terzo giorno di fila. Mentre la Borsa di Tokyo ha aperto stamani in netto calo, positive le piazze d'affari cinesi: Hong Kong +0,5%, Shanghai +1,34%. Manila resta chiusa.

Coronavirus, usa: verso un piano da 800 miliardi Wall Street mai cosi' male dal 1987, dow jones -13%



La Casa Bianca vuole dispiegare 800 miliardi di aiuti per sostenere l'economia Usa colpita dalla crisi del coronavirus, secondo i media: i dettagli del piano potrebbero essere diffusi già oggi. La pandemia "potrebbe finire a luglio-agosto", dice Trump. L'Ohio decide di posticipare le primarie. A Seattle prima sperimentazione umana di un vaccino. Ieri peggiore giornata dal 1987 per Wall Street: il Dow Jones chiude a -13%.