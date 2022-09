Coronavirus. Norme anti-contagio. Fonti, in Cdm decreto con sanzioni e invio dpcm a Camere

Coronavirus. Fonti, in Cdm decreto con sanzioni e invio dpcm a Camere. A chi viola norme anti contagio multe oltre 2000 euro e confisca

ROMA, 23 MAR - Sanzioni pesanti per chi viola le norme anti-contagio da Coronavirus, ma anche la comunicazione dei dpcm finora adottati al Parlamento. Sono le disposizioni contenuti nel decreto legge che sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri.



Il provvedimento, spiegano più fonti di governo, serve a uniformare il quadro normativo delle disposizioni finora adottate per frenare l'emergenza, aggiornando e sostituendo il primo decreto di fine febbraio, varato per istituire le prime zone rosse.



Nel provvedimento, che nell'attuale bozza ancora suscettibile di modifiche sarebbe composto da 5 articoli, viene espressamente previsto che i decreti del presidente del Consiglio siano inviati alle Camere. E c'è un deciso inasprimento delle sanzioni rispetto all'ammenda finora prevista fino a 206 euro, con l'introduzione di multe oltre i 2000 euro e confische dei mezzi.