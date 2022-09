Coronavirus: iniziato vertice Conte-Comitato scientifico

In videoconferenza per punto su emergenza,presenti vari ministri

ROMA, 7 APR - E' iniziato il vertice in videoconferenza tra il premier Giuseppe Conte e il Comitato tecnico scientifico (Cts) per fare il punto sull'emergenza coronavirus in vista della scadenza delle misure di contenimento il 13 aprile e della possibile 'fase 2'. Al collegamento partecipano, tra gli altri, i ministri Roberto Speranza (Salute), Francesco Boccia (Affari regionali), Lucia Azzolina (Scuola), Paola De Micheli (Trasporti), Elena Bonetti (Famiglia), Teresa Bellanova (Agricoltura), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, secondo quanto si apprende. (