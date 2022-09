Coronavirus: Iss, pericoloso traffico online di farmaci "notizie, audio e video ingannevoli"

Coronavirus: Iss, pericoloso traffico online di farmaci. Rischio di acquistare prodotti falsificati con sostanze tossiche

ROMA, 21 APR - "Esiste un attivo mercato illegale del farmaco che sta sfruttando l'emergenza sanitaria per lucrare sulla salute e sulla paura della popolazione" come dimostra "il monitoraggio dei social media per rilevare notizie, audio e video ingannevoli".



A mettere in guardia è un Rapporto pubblicato sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità, che riassume in 10 punti le informazioni più importanti sull'uso dei farmaci per il Covid. Il rischio e' di assumere medicinali falsificati "che possono contenere sostanze tossiche che possono peggiorare la condizione clinica".

Il documento, dal titolo "Indicazioni relative ai rischi di acquisto online di farmaci per Covid-19 e alla diffusione sui social network di informazioni false sulle terapie", mostra nel dettaglio le pagine web di farmacie online non autorizzate attraverso cui è possibile acquistare farmaci come Arbidol (non in commercio in Italia), idrossiclorochina o clorochina (non vendibili in Italia senza prescrizione). "Il paziente con sintomi lievi che non è ospedalizzato o il cittadino che potrebbe essere stato contagiato - si legge - non devono seguire terapie o profilassi fai da te, acquistando farmaci online da siti non autorizzati".



Inoltre il rapporto, passa in rassegna le più frequenti terapie "fai da te" proposte: dal consumare a stomaco vuoto zenzero o aglio bollito all'assumere vitamina C e D, dal respirare aria calda fino all'applicare vaselina intorno alle narici.