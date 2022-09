Coronavirus: Lav, Comuni non rimborsano spesa cibo animali. Appello a Lamorgese su buoni per famiglie indigenti

ROMA, 9 APR - Sono classificati come 'beni di prima necessità', eppure alcuni Comuni hanno escluso gli acquisti del cibo per cani e gatti dai rimborsi previsti dalle "misure urgenti di solidarietà alimentare", per cui il governo ha stanziato 400 milioni nell'ambito delle misure per l'emergenza coronavirus.



Lo denuncia la Lav-Lega antivivisezione, chiedendo al ministero dell'Interno e ai prefetti di "correggere i comuni che discriminano più di una famiglia su tre". "Se la Presidenza del Consiglio ha giustamente classificato con i suoi Dpcm i 'materiali per la cura degli animali' fra i 'beni di prima necessità', alla stregua dei carburanti e degli articoli medicali - si chiede l'associazione - come mai alcuni Comuni nell'erogazione dei buoni spesa alle famiglie con problemi economici, escludono che una parte di questi possa essere spesa per dar da mangiare ad altri componenti del nucleo familiare come cani e gatti?".



L'associazione pone in evidenza quattro casi negativi, fra Nord, Centro e Sud, come Carmagnola (Torino), Montevarchi (Arezzo), Velletri (Roma) e Zafferana Etnea (Catania), che vietano esplicitamente e tassativamente l'acquisto di materiali e alimenti per animali, pena la restituzione di quanto erogato, a fronte di una distribuzione alle famiglie con problemi economici - in queste solo quattro aree - di quasi 800mila euro. Mentre casi positivi sono quelli di Legnano (Milano), Modena,



Ladispoli e Ciampino (Roma) e Lecce. "Più di una famiglia su tre in Italia vive con animali domestici, e già deve sopportare un'ingiusta Iva al 22% - ha detto Gianluca Felicetti, presidente Lav - Chiediamo quindi al ministro dell'Interno Lamorgese, e ai prefetti, di correggere laddove necessario i Comuni che autonomamente hanno deciso di escludere la spendibilità dei buoni spesa per la parte dovuta all'accudimento di animali che fanno parte, a tutti gli effetti, della famiglia".