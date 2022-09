Covid-19 morto vigile del fuoco a Cosenza. Bonaventura Ferri aveva 51anni

Coronavirus: morto vigile del fuoco a Cosenza Bonaventura Ferri era ricoverato dal 26 marzo, aveva 51 anni

CATANZARO, 13 APR - E' morto nella notte nel Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro dove era ricoverato, a causa di un repentino aggravamento delle sue condizioni, Angelo Bonaventura Ferri, di 51 anni, vigile del fuoco di Cosenza colpito dal coronavirus. Le condizioni di salute di Ferri, sindacalista della Uil, si sono aggravate nelle ultime ore e purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo.



Ferri lascia la moglie Marialina e un grande vuoto tra i colleghi e i tanti giornalisti che negli anni hanno avuto modo di lavorare e interagire con lui. Vigile del fuoco dal 1996, sindacalista, curava anche i rapporti con la stampa ed era stato ricoverato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza lo scorso 16 marzo, dove era stata accertata la sua positività al Covid 19. Poi il trasferimento nel nosocomio catanzarese, dove le sue condizioni sono precipitate la notte scorsa fino al tragico epilogo. Tante, in queste ore, le attestazioni di stima nei confronti di Ferri e il cordoglio verso la famiglia e il Corpo dei Vigili del fuoco.

Magorno, Ferri era un professionista esemplare

"Cordoglio per la scomparsa di Angelo Bonaventura Ferri. Il #Coronavirus si porta via un professionista esemplare, un punto di riferimento per tutti i suoi colleghi, un uomo impegnato in prima linea a tutela dei diritti dei Vigili del Fuoco.

Un abbraccio alla famiglia". Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore di Italia dei Valori e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.