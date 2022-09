Coronavirus: Ospedale "Pugliese", rimodulati protocolli reparti

CATANZARO, 6 MAR - Si è concluso il collegio di direzione dell'ospedale Pugliese dove, nel reparto di malattie infettive, è ricoverato il paziente sintomatico, risultato positivo al Coronavirus. L'incontro è servito a valutare importanti provvedimenti a tutela della salute di pazienti e operatori. "Abbiamo rivisto - ha spiegato Nicola Maurizio Salvatore Pelle, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera - le procedure di comportamento interno, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, rimodulando protocolli e percorsi. Inoltre, abbiamo sollecitato i direttori, sulla base della normativa, ad effettuare le riunioni nei dipartimenti".

Sul tavolo del direttore sanitario c'è, tra l'altro, un progetto che sarà sviluppato nei prossimi giorni e che riguarda i prelievi di sangue: "La decisione - ha chiarito Pelle - è in fase di valutazione. Il progetto consentirebbe ai pazienti di inviarci le provette di sangue prelevate a domicilio. L'obiettivo è quello di ridurre il numero delle persone in reparto". Quanto alla sospensione dei ricoveri ordinari il direttore ha sottolineato "che si tratta solo di quelle prestazioni programmate che non sono urgenti, quei piccoli interventi che possono essere posticipati di un po' di tempo, tutto il resto, le patologie urgenti ed importanti, verranno trattate regolarmente".