Coronavirus: positivo al Covid medico Policlinico Università Catanzaro

Coronavirus: positivo medico Policlinico Università Catanzaro. Avrebbe contratto il virus dal coniuge imprenditore

CATANZARO, 18 SET - Un medico del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto si è appreso, il medico avrebbe contratto il virus dal coniuge, titolare di una azienda con sede a Catanzaro, dove sono stati accertati alcuni casi di coronavirus.



In queste ore si sta procedendo allo screening delle persone entrate in contatto con i dipendenti dell'azienda, con il medico e di tutto il personale ospedaliero dell'Unità operativa in cui lavora lo stesso sanitario, operazioni che proseguiranno anche domani.