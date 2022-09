Covid. Campania, Presidente Vincenzo De Luca: "Parole molto pesanti sui ministri" diretta VIDEO

NAPOLI 20 NOV - Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta social oggi, 20 novembre: come ogni settimana il presidente informerà i cittadini sull’andamento dell’epidemia di covid e sulle prossime decisioni relative a tutti gli ambiti che gravitano attorno alla pandemia, come la scuola e il commercio.

“Per quanto riguarda i dati di oggi, rimaniamo la Regione più tutelata d’Italia per quanto riguarda i decessi. Per le terapie intensive, con uno sforzo immane, ha il 29% di occupazione: sono 194 i ricoveri in terapia intensiva su oltre 600 posti disponibili”.

