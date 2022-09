Coronavirus: sale a 7 numero ospiti Rsa morti nel catanzarese

CATANZARO, 31 MAR - Sale a sette il numero dei pazienti deceduti affetti da Covid-19 provenienti dalla casa di riposo di Chiaravalle, in provincia di Catanzaro. Quattro sono i decessi registrati al Policlinico Universitario "Mater Domini" tra ieri e oggi.



Una paziente è invece deceduta all'ospedale Pugliese sempre a causa delle complicazioni dovute al Covid-19 sempre ieri. Due invece sono gli ospiti della residenza, il cui decesso è stato comunicato direttamente dalla Rsa "Domus Aurea", dove si è ormai riscontrato un focolaio di coronavirus.



Si tratta di una cinquantina di pazienti anziani le cui condizioni hanno obbligato al trasferimento degli ospiti, in queste ore, in altre strutture dell'Asp di Catanzaro.