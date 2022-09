Coronavirus: Salvini, Mes? E' una truffa (Video)

Coronavirus: Salvini, Mes? E' una truffa. Chi ne parla in Ue e al governo fa male nostri figli

MILANO, 03 APR - Secondo il segretario della Lega, Matteo Salvini, il Mes "è una truffa" e "fa rima con fregatura, rapina e furto". Lo ha detto in collegamento a Telelombardia. "Possono mettere tutti gli aggettivi che vogliono: light, leggero, simpatico, carino" ma "è una truffa e chiunque parli in Europa o peggio al governo in Italia di Mes fa il male dei nostri figli", ha concluso.

"Come Lega faremo tutte le opposizioni del mondo", ha aggiunto Salvini, precisando che l' "Italia per salvare altri Paesi e banche europee ha dato 58 miliardi, basterebbe richiedere indietro quei 58 miliardi e usarli per gli italiani".