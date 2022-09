Coronavirus: Santelli dispone tampone a personale case riposo. Ordinanza prevede accertamenti anche per ospiti con sintomi

CATANZARO, 29 MAR - "Ho appena firmato un'ordinanza che prevede che siano sottoposti a tampone per la ricerca di Covid-19/SARS-Cov-2 tutti gli operatori sanitari, delle strutture pubbliche e delle strutture residenziali come ad esempio le RSA, le RSM, le Case protette e le Case di riposo, private e private/accreditate, soggetti ad esposizione".



Lo rende noto la presidente della Regione Calabria Jole Santelli. "Allo stesso test - prosegue - saranno sottoposti tutti i pazienti ospedalizzati e tutti gli ospiti delle strutture residenziali già citate che hanno segni e sintomi compatibili con Covid-19, con particolare riferimento agli individui sintomatici ed agli individui con patologie croniche e/o uno stato immunocompromesso (ad es. diabete, malattie cardiache, assunzione di farmaci immunosoppressori, malattia cronica, malattia renale cronica) che possano porre tali soggetti a rischio più elevato di esiti sfavorevoli. Le strutture di dovranno attuare specifici accorgimenti pena la perdita dell'autorizzazione".