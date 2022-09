Coronavirus: Santelli, negativo test su paziente Catanzaro."Lo apprendiamo da responsabili reparti ospedale Pugliese"

CATANZARO, 22 FEB - "Apprendiamo dai responsabili dei reparti di Infettivologia e Microbiologia dell'ospedale 'Pugliese' di Catanzaro che i test effettuati sulla paziente ricoverata per sospetto caso di Coronavirus risultano negativi.

La paziente sarà comunque trattenuta fino a lunedì quando, a solo scopo precauzionale, sarà effettuato nuovamente il test". Lo rende noto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. "Nella Regione Calabria - aggiunge - è operativa una task force dedicata alla gestione dell'emergenza Coronavirus che è formata dal Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie della Regione e dalla Protezione civile regionale.

Al 20 febbraio in Calabria sono stati controllati diecimila passeggeri di voli in arrivo negli scali regionali, 7.850 a Lamezia Terme e 2.150 a Reggio Calabria, con l'ausilio di 141 volontari"

"Il gruppo di lavoro - prosegue la presidente Santelli - è in stretto contatto con l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, la Protezione civile nazionale e la Croce Rossa e ha già gestito i casi sospetti verificatisi a Vibo e Taurianova". "La task force regionale - dice ancora Jole Santelli - ha individuato l'ospedale 'Pugliese' come centro di riferimento per il territorio calabrese e i relativi laboratori di riferimento e offre supporto nelle operazioni di controlli in aeroporto dove la Sacal, la società di gestione dello scalo, ha installato una termocamera".