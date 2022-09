Coronavirus. Santelli: "sospese tutte le attività ambulatoriali non urgenti" Il bollettino

CATANZARO, 10 MAR - "Nel pomeriggio di oggi ho firmato una nuova ordinanza che integra quella emanata negli scorsi giorni in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza Coronavirus. Nello specifico l’ordinanza prevede la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate, fino al 3 aprile 2020.

In questo provvedimento non sono incluse le prestazioni ambulatoriali urgenti, quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche e radioterapiche. Sono sospese le attività in intramoenia e i ricoveri programmati, dunque non quelli urgenti, sia chirurgici che medici. Tutte le strutture pubbliche e private accreditate procederanno a riprogrammare le attività ambulatoriali e di ricovero e ad avvisare gli utenti interessati". Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.



Aggiornamento sul bollettino della regione Calabria

In Calabria ad oggi sono effettuati 239 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13, quelle negative sono 226. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 3 in reparto

- Cosenza: 3 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito

- Reggio Calabria: 2 in reparto; 1 guarito

- Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare

I soggetti in isolamento domiciliare sono 908, così distribuiti:

- Cosenza: 300 (asintomatici)

- Crotone: 45 (asintomatici)

- Catanzaro: 257 asintomatici e 4 sintomatici

- Vibo Valentia: 140 asintomatici e 12 sintomatici

- Reggio Calabria: 140 asintomatici e 10 sintomatici.

Si specifica che i pazienti asintomtici sono le persone in quarantena volontaria.

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 3450.