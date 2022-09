Coronavirus. Sieco assicura tutti i lavoratori. #AiutiamoChiRestaaCasa #AndaTuttoBene

CATANZARO, 18 MAR - Una polizza assicurativa per tutti i dipendenti che potrebbero contrarre l’infezione Covid-19. È quanto ha stipulato l’amministratore unico della Si.Eco spa, Marco G. Vasienti, per tutelare la salute dei propri dipendenti.

L’iniziativa è finalizzata ad aumentare la protezione nei confronti di tutti i lavoratori della società, che ogni giorno si svegliano e si recano sul posto di lavoro, per le strade deserte dei nostri paesi e delle nostre città, scegliendo di continuare a raccogliere i rifiuti di chi è prevalentemente a casa, come se nulla fosse e come se tutto fosse dovuto e normale.

La scelta di sottoscrivere questa speciale polizza assicurativa è stata mossa sia da un grande senso di responsabilità, ma è stata fatta soprattutto nel rispetto e nella tutela della Salute di tutti i dipendenti. “Oltre a ringraziarli personalmente per l’impegno che stanno profondendo in queste settimane ho voluto fare qualcosa di più concreto anche se, ovviamente, mi auguro che non ne debbano mai fare ricorso”, ha sottolineato Vasienti.

La garanzia assicurativa prevede un indennizzo giornaliero, uno per la convalescenza e un “pacchetto” di assistenza post ricovero per il recupero dell’integrità fisica. Si tratta di una polizza assicurativa che Si.Eco spa ha deciso di stipulare, a proprio ed esclusivo onere, in favore di tutti i dipendenti e collaboratori, con qualsiasi profilo professionale, al fine di tutelarli nella malaugurata ipotesi di contrazione dell’infezione Covid-19.

Vasienti ha inoltre comunicato che la società sta attuando i protocolli e le misure più stringenti per la salute pubblica e la salvaguardia di tutti i dipendenti - che sono l’anima dell’azienda - adottando tutti i provvedimenti concordati con medici e responsabili della sicurezza.

“Nonostante le difficoltà che riscontriamo nel reperimento dei dispositivi, abbiamo già provveduto ad ordinare un numero elevatissimo di mascherine monouso e, in attesa della consegna, sono state interessate la Prefettura e la Protezione Civile per ulteriore sostegno”, ha aggiunto Vasienti.

“L’azienda prosegue in tutte le sue attività senza indietreggiare davanti all’emergenza, nella consapevolezza di svolgere la propria, importante parte in questa battaglia, restando fedele a una sola parola d’ordine: “ SICUREZZA ”

Non ci fermiamo, ce la faremo…

L’Amministratore Marco G. Vasienti della Società SiEco Spa

