Coronavirus: sindaco, andrò a funerali in nome comunità. Nel crotonese, testimonianza valore irrinunciabile

SAN MAURO MARCHESATO (KR), 31 MAR - Sarà il sindaco a partecipare a tutti i funerali per rappresentare l'intera comunità che non può uscire di casa in questo periodo. E' quanto ha comunicato il primo cittadino di San Mauro Marchesato Carmine Barbuto, con una nota sulla pagina facebook dell'Amministrazione comunale.



"Restiamo Umani" scrive ai suoi concittadini spiegando che "in questo periodo emergenziale in cui leggi e buon senso impongono di celebrare cerimonie funebri in pochi, il sindaco o un suo delegato prenderà parte alla funzione in rappresentanza della popolazione".



"Già la morte è di per sé fonde di indicibile dolore - afferma il sindaco - che decuplica, però, se mancano vicinanza ed affetto di congiunti ed amici. Essendo per noi meridionali un valore irrinunciabile testimoniare quanto sopra attraverso la partecipazione accorata e corale e nell'impossibilità, purtroppo, di porla concretamente in essere a nome dell'intera collettività parteciperà il Sindaco o un suo delegato, cinto di fascia tricolore, per tributare un silente ma doveroso saluto al defunto ed unire alle lacrime dei familiari quelle dei sammauresi".