Santa Caterina dello Ionio: Un Anno di Successi con l’Amministrazione Severino

SANTA CATERINA DELLO IONIO, 15 MAG. - L'amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio, guidata dal sindaco Francesco Severino, celebra un anno di significativi risultati e progetti strategici. Eletto con un forte mandato popolare nel maggio 2023, Severino ha proseguito il percorso di crescita iniziato nel 2018, ottenendo ulteriori finanziamenti per 2.460.000 euro in meno di dodici mesi.

Cultura e turismo al centro

Fin dall'inizio del mandato, l'amministrazione ha lavorato per migliorare l'offerta turistica, puntando sulla cultura come motore di sviluppo. Numerose iniziative culturali, tra cui rassegne letterarie, giornate ecologiche, il Festival d’Autunno e vari spettacoli musicali, hanno animato il calendario estivo e autunnale. Di particolare rilievo è stato l’evento per il 40° anniversario dell’incendio che distrusse il Centro Storico, con la partecipazione di figure di spicco del mondo politico e religioso.

Opere pubbliche e sicurezza

L'amministrazione ha continuato il lavoro di recupero del patrimonio storico, artistico e religioso. Tra i progetti completati e in corso, spiccano i lavori al Palazzo Di Francia e quelli per la sicurezza del territorio. Con i nuovi finanziamenti, si interverrà nelle località di Munita, Ponzo, Imbarrata e Coletta, migliorando la viabilità e la condotta idrica. Importanti lavori sono previsti anche in via T. Campanella, località Monaci, zona Tabacchi e via Mattia Preti.

Politiche sociali e comunità

L'attenzione alle politiche sociali è stata una priorità, con iniziative per contrastare il disagio economico delle famiglie. Il progetto "Sport di Tutti" ha reso accessibile l'attività sportiva gratuita, mentre il servizio di banco alimentare e le visite mediche gratuite hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini. Tradizioni come il Pranzo di Natale con gli anziani e la Festa Internazionale delle Donne sono state affiancate da novità come le Giornate FAI di Primavera.

Gestione delle risorse e futuro

Nonostante le limitate risorse economico-finanziarie, l’amministrazione ha garantito i servizi essenziali di fognatura, rifiuti e approvvigionamento idrico. L'implementazione di un sistema di telecontrollo sulla rete idrica ha permesso di monitorare i consumi, affrontando il problema degli sprechi e dei costi elevati.

Ogni traguardo raggiunto è stato possibile grazie alla passione e alla visione politica dell’amministrazione Severino, che continua a lavorare per migliorare la qualità della vita e favorire l'occupazione a Santa Caterina dello Ionio. La collaborazione dei cittadini rimane essenziale per continuare a scrivere nuove pagine di successo per la comunità.

*L’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio ringrazia tutti i cittadini per il supporto e guarda con ottimismo ai progetti futuri, invitando tutti a procedere avanti, insieme.*