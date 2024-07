Potenziamento rete fognaria e depurazione, finanziamento al Comune di Botricello

BOTRICELLO - Nuovo finanziamento concesso al Comune di Botricello da parte della Regione Calabria. Il Dipartimento “Territorio e Tutela Ambiente” ha, infatti, comunicato l’approvazione della scheda presentata dall’Amministrazione Comunale per “Adeguamento funzionale del depuratore e dei sollevamenti”.

Il finanziamento è pari a 160mila euro e consentirà di intervenire per il totale rifacimento della rete fognaria di via Palinuro, in località Marina di Bruni, che ha provocato diversi disagi negli anni passati. Quindi, sarà completata la rete della zona 167 con due nuovi tratti, proseguendo con il potenziamento dell’impianto di depurazione e delle pompe di sollevamento con l’acquisto di un compressore con un locale tecnico dedicato e di 4 elettropompe.

Il finanziamento è frutto dell’attenzione rivolta dalla Giunta regionale sulle politiche ambientali, con l’obiettivo di mettere in atto interventi di manutenzione straordinaria per impianti di depurazione, stazioni di sollevamento e reti fognarie nei comuni costieri.

Questo nuovo finanziamento, i cui lavori saranno effettuati immediatamente e prima della stagione estiva, si aggiunge ai lavori già in corso nel depuratore di Botricello per un importo di circa 400mila euro, quindi agli interventi di manutenzione straordinaria delle pompe di sollevamento già attuati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la ditta Multiservizi che gestisce la rete fognaria e il sistema di depurazione.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha affermato: “Questo finanziamento conferma alcuni punti cardine della nostra azione amministrativa. Intanto, la capacità di programmazione e di confronto con la Regione Calabria, quindi una conoscenza approfondita di tutto il sistema depurativo, riuscendo ad ottenere quei fondi che servono per garantire il corretto funzionamento del sistema”. Il Sindaco Puccio ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti del Presidente Roberto Occhiuto, della Giunta e del dirigente Salvatore Siviglia “per l’attenzione dimostrata”, quindi ha rivolto parole di apprezzamento “nei confronti del nostro personale tecnico che sta portando avanti un lavoro immane per non perdere alcuna occasione a vantaggio della comunità botricellese”.