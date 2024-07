Sassuolo-Cagliari, Claudio Ranieri: "Ho un altro anno di contratto ma adesso lasciatemi riposare"

Claudio Ranieri, dopo aver condotto il Cagliari alla salvezza, si presenta ai microfoni di Sky con gli occhi ancora lucidi dall'emozione: "L'ultima è sempre la più bella", afferma, evidenziando una curiosa coincidenza: "Anche la prima salvezza con il Cagliari del '91 arrivò un 19 maggio come oggi e sempre in Emilia. L'Emilia porta bene". Sul suo futuro, Ranieri chiarisce: "Ho ancora un anno di contratto, ma ora lasciatemi riposare. Poi vedremo. Il presidente mi ha detto che dipende da me".

"L'entusiasmo è la mia molla"

Ranieri svela alcuni "segreti" della salvezza, tornando a momenti chiave della stagione: "Lo scorso anno Gigi Riva, prima di Bari, mi aveva detto di dire ai ragazzi che avevano dietro una regione intera. Ho solo trasferito il suo messaggio e ho fatto lo stesso anche oggi". Poi racconta dell'episodio delle sue dimissioni, momento cruciale per il Cagliari: "Questa squadra nel momento di difficoltà aveva bisogno di un elettroshock. Volevo andare via, i ragazzi mi hanno fermato e mi hanno detto che volevano continuare con me. Allora ho detto loro: 'va bene, resto, ma voi svegliatevi'. Ci sono state due volte in cui mi hanno contattato due nazionali differenti, ma ho detto di no e sono rimasto nel club. Ho sempre seguito il cuore. L'entusiasmo è più del primo giorno, è sempre la mia molla".

Giulini: “Salvezza dedicata a Gigi Riva”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, esprime la sua felicità e ringrazia i tifosi: "La meravigliosa gente che non hai smesso di sostenerci. Oggi era come giocare in casa. I ragazzi hanno lottato contro una squadra, una società che da tantissimi anni fa la serie A. Gli auguro veramente il meglio". Giulini sottolinea il ruolo determinante di Ranieri: "Il mister, ha fatto scaturire la fiamma e ha sempre creduto di poter farcela, anche dopo Genova. Siamo felici di festeggiare. Vogliamo dedicare tutto questo a chi ha scritto la storia della società, chi più di tutti ci rappresenta, Gigi Riva. L'anno scorso senza di lui Ranieri non ce l'avrebbe fatta. Claudio ha ridato il senso delle cose, di come deve essere il calcio".