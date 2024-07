La musica dei Pooh a Gimigliano con Costanzo Del Pinto

GIMIGLIANO- I cultori e gli amanti della musica dei Pooh avranno la possibilità di ascoltare, cantare e ricordare alcuni dei più importanti pezzi del repertorio della grande band, nell’appuntamento musicale che si terrà a *Gimigliano, in piazza Aldo Moro, lunedì 20 maggio* in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Porto. Protagonista della serata sarà il giovane e affermato Costanzo Del Pinto che salirà sul palco allestito in Piazza Aldo Moro, assieme alla band che da qualche anno accompagna il chitarrista Dody Battaglia nelle tournée nelle piazze e nei teatri. La serata è stata organizzata dal “Comitato Festa” della Parrocchia di Gimigliano grazie agli sponsor e al sostegno di tanti cittadini.

Costanzo Del Pinto ha iniziato già nel 2013 la sua avventura musicale nella squadra di “Amici” e ci tiene a precisare che l’idea di questa tournée è nata con il sostegno di Dodi Battaglia con il quale ha collaborato in questi ultimi anni. Riporta con l’entusiasmo e l’energia in suo possesso, il messaggio che il chitarrista dei Pooh gli ha consegnato nello scorso inverno, quando di fatto si è concretizzato questo grande progetto: «Un immenso in bocca al lupo a Costanzo Del Pinto, Rocco Camerlengo e tutti gli altri ragazzi della mia band – commenta il chitarrista del Pooh – che mi hanno accompagnato nel corso di questi ultimi anni con grande soddisfazione e grande affetto. Per cui auguro a loro un fantastico tour estivo. E ci vediamo presto».

“Devo molto, tanto, a Dodi – ci confida Costanzo – perché grazie a lui abbiamo avuto la possibilità di salire sul palco per oltre 300 appuntamenti in giro per l’Italia. Non posso dimenticare in modo particolare i live di "E la storia continua" e "Dodi day", l’evento musicale organizzato per i 50 anni di musica del chitarrista. Su quel palco salirono con noi Marco Masini, Stefano D’Orazio, Fio Zanotti, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Maurizio Solieri, Mietta, Silvia Mezzanotte, Ignazio Boschetto.

A Gimigliano, prima tappa del suo tour, proporrà inoltre alcuni dei pezzi più belli del tour "Perle" voluto da Dodi Battaglia per riproporre autentici capolavori musicali dei Pooh che però non venivano riproposto nei live. Costanz, con la sua band, eseguiirà inoltre i suoi singoli più famosi, "Senti che storia" e "Supersonica".