Case del Futuro e nuove famiglie: Fiaip Puglia accende i riflettori

Focus della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali con Ance e Università di Bari

La Puglia al centro del dibattito sulle città del futuro e il decremento demografico. Le famiglie si riducono e cambiano le esigenze abitative: case diverse, con prezzi in continuo movimento. E a breve la stagione estiva inciderà ulteriormente su un mercato sempre più complesso. Argomenti di stretta attualità e le reali esigenze del settore saranno trattati durante il convegno organizzato dalla Fiaip Puglia (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), con patrocinio di Ance Puglia, dal titolo «Il futuro del mercato immobiliare in Puglia», che si terrà venerdì 24 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00 a Bari presso il Nicolaus Hotel in via Cardinale A.Ciasca, 27. Un confronto a più voci, con relazioni e dibattito tra i professionisti del settore della casa, rappresentanti dei costruttori edili e gli esperti in materia demografica e sociale dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

La popolazione pugliese sta cambiando, tra emigrazione giovanile, diminuzione della natalità e aumento della popolazione anziana. Lo scenario territoriale è in continua evoluzione e la Fiaip mette a disposizione momenti di approfondimento e analisi, già iniziati con il recente Osservatorio sul mercato immobiliare in Puglia. Durante il convegno, gli interventi della prof.ssa Roberta Pace, docente di Demografia all’Uniba, su «Attuali dinamiche demografiche e cambiamenti nelle strutture familiari in Puglia». Con la prof.ssa Francesca Calace, docente di Urbanistica presso il Politecnico di Bari, si parlerà de «La città del futuro». Poi Mario Breglia, presidente dell’istituto di studi e ricerche “Scenari Immobiliari”, che parlerà di «Nuove domande e nuovi mercati» e l’ing. Nicola Bonerba, vice presidente Ance, che offrirà «Il punto di vista delle imprese di costruzione». Prima del dibattito tra tutti i relatori, il presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini su «Il ruolo dell’agente immobiliare in una società che sta cambiando».

Nel corso della giornata verranno forniti dati, informazioni e prospettive su tutto il mercato immobiliare regionale, caratterizzato da fenomeni come la crescita dei B&B e degli alloggi destinati al cosiddetto “short rent”, affitti brevi, legato alla crescita del turismo pugliese. «Rilanciamo l’impegno per il territorio regionale e la valorizzazione della nostra professione - commenta la presidente Fiaip Puglia Agata Contursi - l'agente immobiliare professionale è garanzia di affidabilità, di correttezza delle procedure di compravendita di una casa. Abusivismo e mercato sommerso sono dannosi per tutti i cittadini e in questo periodo di cambiamenti demografici, è sempre più importante tutelare e preservare il settore».