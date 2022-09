Coronavirus: sindaco autorizza passeggiate bimbi autistici. Decisione a Isola Capo Rizzuto in deroga a provvedimenti Governo

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR), 30 MAR 2020 - I bambini affetti da autismo possono essere accompagnati a passeggiare. Lo ha disposto il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, con una propria ordinanza che - in deroga alle disposizioni previste dai provvedimenti del governo per contenere la diffusione del coronavirus - consente ai bambini affetti da disturbo dello spettro autistico e da altre patologie certificate dall'autorità sanitaria di poter uscire accompagnati non oltre la prossimità delle proprie abitazioni e per brevi periodi.



L'ordinanza è stata adottata su impulso dell'associazione di volontariato "Insieme per te" di Isola Capo Rizzuto, che opera a favore dei soggetti affetti da gravi disturbi. "Insieme al sindaco - spiega Nadia Maugeri, presidente di 'Insieme per te' - abbiamo discusso approfonditamente della necessità di intervenire in modo immediato a tutela dei diritti dei nostri bambini, che vivono questa emergenza sanitaria