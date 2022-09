Coronavirus: Speranza, proroga misure, sacrificio non breve

Coronavirus: Speranza, proroga misure, sacrificio non breve . 'Ancora nel pieno della crisi, guai a farsi illusioni'

ROMA, 29 MAR - Le misure "in scadenza il 3 aprile verranno sicuramente prorogate e ci sarà bisogno di un sacrificio che penso non sarà brevissimo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2. Oggi, ha detto, "siamo ancora nel pieno di questa crisi, guai a farsi illusioni".

Domani, ha detto Speranza, "si riunisce il Comitato tecnico scientifico e valuteremo con i nostri scienziati". E' vero, ha sottolineato, che "ci sono segnali incoraggianti che arrivano da qualche giorno, in particolare dai Pronto soccorso delle zone più colpite, segnali di decelerazione che vanno nella direzione giusta, ma non basta". Ora "sbagliare i tempi ci precipiterebbe indietro e bruceremmo - ha concluso - tutto quello che abbiamo ottenuto finora".