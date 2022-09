Coronavirus: stop Viminale trasferimento migranti da Paesi Ue. Sono 'dublinanti',richiedenti asilo entrati in Italia,poi usciti

ROMA, 27 FEB - Il Viminale - a quanto si apprende - in seguito all'emergenza Coronavirus, ha disposto la sospensione del trasferimento in Italia di richiedenti asilo da altri Paesi europei. Si tratta dei cosiddetti 'dublinanti', migranti che sono stati rintracciati in altri Stati, ma che risulta abbiano avuto l'Italia come Paese di primo approdo.



In base al Regolamento di Dublino, deve essere proprio l'Italia ad esaminare la richiesta di asilo e quindi c'è un flusso di queste persone che vengono rimandate indietro da vari Stati. La Svizzera, ad esempio, aveva voli prenotati per il trasferimento in Italia di dieci migranti.



Ma è arrivato lo stop del ministero dell'Interno. Analoghe disposizioni sono state prese da altri Paesi, come ad esempio la Germania. Lo stop resterà in vigore per alcuni giorni, finchè non si chiariranno i contorni dell'emergenza.