Coronavirus: Tallini per ricorrenza San Francesco, state a casa

CATANZARO, 02 APR - "In occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Calabria, il venerato San Francesco di Paola, sento il bisogno di rivolgere un appello a tutti i calabresi che in queste settimane sono stati esemplari nel contenere il terribile virus che ha cambiato le nostre vite.



Restiamo a casa, rispettiamo le regole, non spostiamoci se non per effettive necessità". E' questo l'appello ai calabresi del presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini in occasione della ricorrenza di San Francesco di Paola. "Per la Calabria - prosegue - sono giorni decisivi per il contenimento dell'epidemia.



Non sciupiamo la situazione di vantaggio che ci deriva da un rapporto ancora sostenibile tra i casi positivi al virus e la popolazione, come ci indicano i dati della Protezione Civile nazionale.



Non è un dato che deve farci illudere. Tutt'altro. Ha ragione chi dice che la vera partita si gioca fuori dagli ospedali. Non possiamo abbassare la guardia, perché rischiamo di sciupare in un solo colpo i grandi sacrifici che tutti i cittadini dal Pollino allo Stretto stanno facendo, di vanificare la drammatica lotta che combattono nei nostri ospedali i meravigliosi medici, infermieri, operatori socio-sanitari, l'impegno incredibile che stanno mettendo la presidente Santelli e la task force regionale, la passione e il grande senso di responsabilità dei sindaci, il lavoro oscuro e rischioso delle forze dell'ordine, dei farmacisti, degli addetti dei supermercati e di tutti i servizi essenziali. Restiamo a casa e attendiamo con fiducia che le misure di contenimento facciano il loro effetto. La Chiesa ricorda che San Francesco di Paola salvò miracolosamente la città di Frejus dalla peste. Sicuramente proteggerà la nostra terra".