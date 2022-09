Coronavirus: Tesei, tornare alla sanità territoriale. Regioni, sul Recovery no ad impostazioni centralistiche.

ROMA, 28 SET - "Bisogna tornare alla sanità territoriale: non possiamo pensare di far tornare gli ospedali in stato di emergenza, le persone vanno curate a casa, nel proprio domicilio, per curare il Covid".

Lo ha detto Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, in Senato in occasione di una audizione in Commissione sul Recovery Fund.

Sul Recovery Fund, come Conferenza delle Regioni, Tesei ha ribadito: "No all'impostazione centralistica, che fa capo ai ministeri: senza il coinvolgimento delle Regioni, non si avranno i risultati sperati. Abbiamo sempre mostrato rapporto di collaborazione istituzionale".