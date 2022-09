Coronavirus, Trump critica l'Europa e ferma i viaggi. Primo caso in congresso usa. Tre italiani rico

Coronavirus, Trump critica l'Europa e ferma i viaggi. Primo caso in congresso usa. Tre italiani ricoverati a cuba

ROMA, 12 MAR - Trump accusa l'Europa di essere stata lenta a reagire alla epidemia di coronavirus e blocca per 30 giorni i viaggi in Usa dal Vecchio continente, tranne che dal Regno Unito. Annunciate anche misure sostenere l'economia Usa. Primo caso intanto al Congresso americano. Ricoverati a Cuba tre turisti italiani trovati positivi. Ancora in calo i contagi in Corea del Sud e Cina. L'Oms ha intanto dichiarato la pandemia da coronavirus.