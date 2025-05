Mister Alvini carica il Cosenza: 'Cuore, coraggio e orgoglio. A Bolzano per vincere!' (Video)

Cosenza, Alvini carica l’ambiente: “A Bolzano con lo stesso spirito. I ragazzi meritano fiducia”

COSENZA – Dopo il successo importante contro il Bari, Mister Massimiliano Alvini si è presentato in sala stampa con il consueto tono diretto e appassionato. Una vittoria che rilancia i rossoblù in vista della volata salvezza in Serie B e che mostra segnali chiari: il Cosenza c’è, ci crede e non ha alcuna intenzione di mollare.

Mister Alvini: “Abbiamo sprecato tanto, ma la squadra ha dato tutto. È un difetto che ci portiamo dietro da inizio stagione, ma oggi la prestazione è stata completa: fisicamente, tatticamente, tecnicamente. Dopo Salerno serviva una risposta, e oggi l’abbiamo data.”

Una prestazione di cuore e qualità

Contro il Bari, il Cosenza ha messo in campo una gara di grande intensità. Nonostante qualche occasione sprecata, il risultato ha premiato la determinazione dei Lupi. Alvini non nasconde i limiti evidenziati durante la stagione – in particolare l’incostanza tra primo e secondo tempo – ma sottolinea l’atteggiamento positivo della squadra, che non ha mai smesso di lottare.

Mister Alvini: “Le partite ce le siamo sempre giocate. Certo, ci sono stati blackout – penso a Palermo, Salerno, Juve Stabia – ma nella stragrande maggioranza dei casi questa squadra è stata all’altezza.”

Artistico, fiducia totale

Alla domanda su Gabriele Artistico, entrato nervoso e poco lucido sotto porta, il tecnico toscano ha risposto con chiarezza.

Mister Alvini: “È un ragazzo con un grande futuro. Deve solo continuare a lavorare, perché ha la stima dello staff e dei compagni. Nessun problema.”

Spirito da battaglia per la trasferta di Bolzano

Il focus ora si sposta sulla trasferta di Bolzano contro il Südtirol. Sarà una sfida decisiva, e Alvini lo sa. Nonostante gli infortuni (out Ricci e Dalle Mura), il mister carica l’ambiente e chiede concentrazione.

Mister Alvini: “Ci giocheremo tutto a Sutiròl. Sarà difficile, ma affronteremo la gara con il giusto spirito. È da inizio anno che conviviamo con pressioni e ricorsi. Ora pensiamo solo al campo.”

Fiducia nel gruppo e nei giovani

Il centrocampo è uno dei reparti che ha sorpreso di più. Contro il Bari, i vari Florenzi, Rizzo Pinna, Zuccon e Curfalidis hanno tenuto testa a giocatori esperti come Maiello e Benali. Per Alvini, è il segno che il lavoro paga.

Mister Alvini: “Vedo ragazzi che crescono. È giusto sottolinearlo quando sbagliano, ma anche riconoscere quando fanno prestazioni importanti. Oggi tutto il gruppo ha dato una risposta da squadra vera.”

Obiettivo salvezza: ancora 270 minuti di speranza

Con tre partite da disputare, il Cosenza è ancora in corsa per evitare la retrocessione. La classifica resta complicata, ma la matematica non condanna e il calendario offre scontri diretti che possono cambiare le sorti del campionato.

Mister Alvini: “Abbiamo una spada di Damocle sulla testa, ma ci giocheremo ogni minuto per questa maglia. I nostri tifosi meritano rispetto e impegno, e noi daremo tutto fino alla fine.”