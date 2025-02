Cosenza, Alvini tra infortuni e dubbi: trasferta ad alta tensione contro la Juve Stabia (Video)

Juve Stabia-Cosenza: Mister Alvini prepara la sfida, tra recuperi e assenze





Si avvicina la delicata sfida tra Juve Stabia e Cosenza, una partita cruciale per entrambe le squadre in chiave salvezza. Alla vigilia del match, Mister Massimiliano Alvini ha risposto alle domande della stampa, facendo il punto sulla condizione della sua squadra e sulle strategie per affrontare l’ostica trasferta di Castellammare di Stabia.





Situazione infortuni: ancora out Florenzi, rientra Rizzo Pinna





Nel corso della conferenza stampa, Alvini ha confermato l'assenza di Aldo Florenzi, ancora alle prese con un problema alla caviglia riportato contro il Genoa. “Florenzi non sarà convocato – ha spiegato il tecnico – mentre Rizzo Pinna torna a disposizione. Abbiamo avuto qualche giocatore con allenamenti differenziati, tra cui Artistico, ma oggi faremo la rifinitura e valuteremo le scelte migliori per la partita”.





Sul possibile recupero di Florenzi per la sfida contro il Palermo, Alvini ha precisato: “Vedremo settimana prossima, è ancora prematuro dirlo.”





L’obiettivo: partita dopo partita





A chi gli ha chiesto quanti punti serviranno per garantirsi almeno i playout, Alvini ha tagliato corto: “Non faccio calcoli, ragiono gara dopo gara. L’unica cosa che conta ora è la partita di domani.” Un approccio pragmatico che sottolinea la mentalità con cui il tecnico intende affrontare questo finale di stagione.





Il ruolo di Cervo e Fumagalli nel finale di stagione





Un altro tema affrontato in conferenza è stato il rendimento di Cervo e Fumagalli, giocatori che avevano iniziato bene il campionato ma poi hanno perso un po’ di spazio. Alvini ha ribadito piena fiducia nei due giovani: “Ci conto al 100%. Il percorso di alcuni giocatori è fatto di alti e bassi, specialmente per chi non ha tanta esperienza. Sono certo che torneranno a essere protagonisti e potranno aiutarci nelle ultime 13 partite”.





25 formazioni in 25 partite: turnover o necessità?





Un dato interessante riguarda il fatto che Alvini ha schierato 25 formazioni diverse in 25 partite. Questo, però, secondo il mister non è una scelta voluta, ma una conseguenza di infortuni e squalifiche: “Il calcio di oggi non permette di avere sempre la stessa formazione. L’importante è che non cambino i principi di gioco. Abbiamo 23-25 giocatori di pari livello e chiunque scenda in campo deve mantenere gli stessi concetti tattici.”





Juve Stabia, un avversario da non sottovalutare





La Juve Stabia sta disputando un campionato sopra le aspettative e Alvini lo riconosce: “Sono una realtà vera, non più una sorpresa. Stanno facendo un campionato straordinario e la partita sarà giocata a ritmi alti. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi e mettere in campo le nostre qualità tecniche, tattiche e fisiche.”





Il mister si è detto entusiasta di poter giocare in un ambiente caldo come quello di Castellammare: “Queste sono le partite che ti formano come calciatore. Sarà un bello stimolo per tutti.”





Mercato chiuso: si lavora con il gruppo a disposizione





Alla domanda sulla possibilità di attingere al mercato degli svincolati, Alvini ha mostrato scetticismo: “A 12 giornate dalla fine non credo sia una priorità. Ora dobbiamo concentrarci sul recupero di giocatori importanti come Florenzi e sull’inserimento di Cruz, arrivato di recente.”





Formazione e scelte tattiche: equilibrio e attenzione





Infine, sul possibile schieramento per la gara contro la Juve Stabia, Alvini ha sottolineato la necessità di equilibrio, vista la forza dell’avversario: “Dobbiamo essere bravi a capire come affrontare la partita. Dopo la rifinitura prenderemo le ultime decisioni, ma servirà un atteggiamento intelligente per ottenere un risultato positivo.”





Obiettivo tre punti





Il Cosenza arriva a Castellammare con la consapevolezza di dover lottare per ogni punto. La salvezza è ancora tutta da conquistare, e contro la Juve Stabia servirà un Cosenza determinato e affamato di vittoria.