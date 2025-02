Cosenza Calcio, il DS Delvecchio ammette: 'Mercato insufficiente, situazione disperata' (Video)

Cosenza - Il direttore sportivo del Cosenza Calcio, Gennaro Delvecchio, ha incontrato la stampa per fare il punto sul mercato invernale e sulla delicata situazione della squadra. Con il Cosenza ultimo in classifica, la conferenza stampa è stata caratterizzata da toni accesi, riflessioni amare e un accorato appello alla tifoseria.

Un mercato difficile e le scelte fatte

"Abbiamo fatto il possibile per rinforzare la rosa, ma la situazione del Cosenza non ha reso facile il nostro lavoro. Molti giocatori hanno scelto di non venire qui, anche per il momento difficile che stiamo attraversando. L'unico che ha voluto davvero sposare la causa è stato Garritano", ha spiegato Delvecchio.

Il DS ha poi illustrato le scelte tecniche, ribadendo che il mercato del Cosenza è stato anticipato rispetto all'ultima giornata di trattative. "Se avessimo preso Artistico l'ultimo giorno, tutti avrebbero detto che abbiamo rinforzato l'attacco. Invece, siccome è stato preso prima, si ha la percezione che non sia stato fatto nulla."

Il nodo degli svincolati e la questione economica

Alla domanda sulla possibilità di attingere al mercato degli svincolati, Delvecchio non ha escluso nulla: "Se troviamo un giocatore superiore a quelli che abbiamo, valuteremo. Ma in questo momento la priorità è concentrarsi sui giocatori a disposizione."

Quanto alla questione economica, ha sottolineato che "il budget è quello che il Cosenza ha sempre avuto, non abbiamo mai potuto competere con squadre come la Salernitana, che ha speso cifre importanti per rinforzarsi."

La situazione dell'allenatore e le voci su Lucarelli

Uno dei momenti più tesi della conferenza è stato quando si è parlato della posizione dell'allenatore Massimiliano Alvini. "Dopo la partita con la Sampdoria ho ricevuto chiamate per sette allenatori, tra cui Lucarelli. Ho parlato con lui e con altri due tecnici, ma dopo un'ora ho deciso di confermare Alvini. Non ci sono stati contratti firmati, né altro."

Delvecchio ha poi risposto con fermezza a chi sosteneva che il presidente Eugenio Guarascio avesse avuto contatti diretti con Lucarelli per un possibile cambio di guida tecnica. "Se ci sono state altre trattative, io non ne so nulla. Io ci metto la faccia per quello che faccio io."

Appello ai tifosi: 'Abbiamo bisogno di voi'

Un altro tema centrale della conferenza è stato il rapporto con la tifoseria. "Il pubblico di Cosenza è straordinario, in trasferta ci fa sentire il suo calore, ma in casa avvertiamo il peso della tensione. Capisco la rabbia, ma chiedo un ultimo sforzo: incitateci fino al 90'."

Infine, il DS ha ribadito il concetto chiave della sua presenza in sala stampa: "Abbiamo una responsabilità verso questa città e dobbiamo lottare fino alla fine per salvare questa squadra. Noi ci crediamo ancora."

La realtà, però, parla di una squadra in difficoltà, di un ambiente diviso e di un club che fatica a ricompattarsi. Il Cosenza ha ancora quattordici partite per provare a risalire la classifica e salvare la categoria. Ma il tempo stringe, e il margine d'errore si assottiglia sempre di più.