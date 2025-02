Cosenza: figlio del Senatore Occhiuto precipita dall'ottavo piano, è gravissimo

Dramma in città: il giovane trasportato d'urgenza all’ospedale Annunziata. Al nosocomio presenti istituzioni e amici della famiglia

Cosenza – Un grave incidente ha scosso la città questa sera poco prima delle 20. Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco di Cosenza e attuale senatore Mario Occhiuto, è precipitato dall’ottavo piano di un edificio situato in viale Giacomo Mancini, tra viale Parco e via Popilia. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

L’impatto violentissimo ha reso immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118 ha trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Annunziata, dove i medici stanno lottando per salvargli la vita. Le sue condizioni risultano estremamente critiche.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, generando sgomento e apprensione. Numerose personalità politiche e istituzionali si sono recate al nosocomio per esprimere la loro vicinanza alla famiglia. Tra i presenti, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo. Si attende anche l’arrivo del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L’episodio ha gettato un’ombra di dolore sulla comunità cosentina, lasciando amici e conoscenti del giovane in ansia per le sue condizioni. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. (Immagine archivio)

Seguiranno aggiornamenti.