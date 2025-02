Tragedia morto Francesco Occhiuto: il figlio del senatore aveva 30 anni

Tragedia a Cosenza, muore Francesco Occhiuto: il figlio del senatore Mario Occhiuto era precipitato dall’ottavo piano

Cosenza è in lutto per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, il figlio del senatore di Forza Italia ed ex sindaco della città, Mario Occhiuto. Il giovane, 30 anni, è deceduto nella notte all'ospedale dell'Annunziata dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione nella serata di ieri.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera, mentre Francesco si trovava in casa con i suoi genitori. Ancora da chiarire le esatte dinamiche della caduta dall’ottavo piano. I soccorsi sono stati immediati: il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza, dove i medici hanno lottato per salvargli la vita.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Era stato predisposto un trasferimento presso una struttura ospedaliera più attrezzata a Catanzaro, ma il quadro clinico non ha consentito lo spostamento. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Francesco non ce l’ha fatta.

Dolore e cordoglio per la famiglia Occhiuto

Francesco Occhiuto era nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e stava portando avanti il suo dottorato di ricerca presso l’Università di Parma. La sua prematura scomparsa ha scosso non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità cosentina, che si è stretta attorno ai suoi cari in un momento di profondo dolore.

In queste ore, numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio stanno giungendo alla famiglia Occhiuto da parte di amici, istituzioni e cittadini. Un lutto che colpisce profondamente Cosenza e la Calabria intera.

