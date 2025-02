Cosenza, vittoria di carattere: tre punti d'oro per la salvezza (Video)

Il Cosenza torna a vincere e lo fa nel momento più delicato della stagione.

Il successo per 1-0 contro la Carrarese riaccende le speranze della squadra calabrese, che con grande compattezza e spirito di sacrificio ha saputo conquistare tre punti fondamentali.

Nel post-partita, Mister Massimiliano Alvini ha analizzato la gara con lucidità, spiegando le scelte tattiche che hanno portato al risultato.





Una vittoria di carattere

Alla fine del match, la scena più emblematica è stata quella dei giocatori che, al fischio finale, si sono stretti intorno al loro allenatore.

Un segnale di unione in un momento cruciale della stagione.

"Volevamo fare questo tipo di partita.

Avevamo bisogno di portare a casa un risultato e lo abbiamo fatto con una gara sporchissima, brutta, ma necessaria," ha dichiarato Alvini.

"Abbiamo volutamente giocato un primo tempo basato sulle palle alte, cercando di contenere e ripartire."





Una strategia vincente, anche grazie al contributo di Cimino, schierato sul lato sinistro per dare maggiore copertura: "All'andata abbiamo sofferto molto da quella parte e oggi volevamo più protezione.

I ragazzi hanno interpretato la partita nel modo giusto e il merito va tutto a loro."





Tattica e sacrificio: la strada per la salvezza

La scelta di abbassare il baricentro è stata ponderata.

"Abbiamo difeso più compatti rispetto al passato.

Tante volte siamo andati alti e non abbiamo raccolto niente, oggi serviva una partita diversa," ha sottolineato Alvini.

"Non è stata una gara spettacolare, ma era quello che volevamo. Oggi i tre punti erano tutto."

Il Cosenza ha faticato nella costruzione del gioco, ma ha saputo gestire i momenti difficili, come confermato dal tecnico: "La posta in palio era altissima per entrambe le squadre.

La partita si è giocata molto sulle seconde palle, ed era inevitabile vista l'importanza della gara."





L’abbraccio della squadra e il segnale per l’ambiente

Uno dei momenti più significativi è stato l’abbraccio collettivo dei giocatori verso Mister Alvini dopo il gol.

"I ragazzi sono venuti da me, ma credo che sia stato un gesto verso tutta la squadra.

È un gruppo unito che darà tutto per raggiungere l’obiettivo playout.

Siamo vivi, altrimenti oggi non avremmo vinto," ha commentato il tecnico rossoblù.





Alvini e il rapporto con la società

Il tecnico ha poi parlato del sostegno ricevuto dalla società: "Il presidente ci è stato molto vicino questa settimana.

Ci ha invitato a crederci e ha sostenuto la squadra.

Dopo la partita non l’ho ancora sentito, ma lo farò sicuramente nelle prossime ore."

Infine, un pensiero al prossimo impegno, sul campo della Juve Stabia: "Giocheremo su un terreno sintetico, ma non ci preoccupa.

Ci alleneremo su un campo simile per abituarci.

La squadra è concentrata, sa che deve lottare fino alla fine."





Pagano: "Fisicamente mi sento bene, la squadra mi aiuta a crescere"

Anche i protagonisti in campo confermano la crescita del gruppo.

Pagano, tra i più positivi in questa fase della stagione, ha dichiarato: "Fisicamente sto bene e giocare con continuità mi aiuta a crescere, sia in fiducia che in prestazioni.

La squadra mi mette nelle condizioni giuste per ricevere tanti palloni e il merito di questa mia crescita è anche loro."





Mentalità e obiettivi: piedi per terra e concentrazione

Il Cosenza sa di non poter fare calcoli.

"Pensiamo partita per partita, non facciamo illusioni perché sarebbe sbagliato.

Dobbiamo affrontare ogni gara con la convinzione di poter fare qualcosa di importante, con umiltà e consapevolezza.

Sappiamo che dobbiamo sempre aiutarci a vicenda, siamo una grande squadra e possiamo ottenere risultati importanti," ha dichiarato Quagliata.

Dopo il successo sulla Carrarese, l’obiettivo è dare continuità ai risultati.

"La squadra ha difeso bene, ha mostrato compattezza.

Oggi non abbiamo subito gol ed è un dato importante.

Nel calcio la prima cosa è saper difendere bene, che lo si faccia alti o bassi.

L’importante è restare compatti e uniti," ha concluso Alvini.

Il cammino è ancora lungo, ma il Cosenza ha dimostrato di essere pronto alla battaglia fino all'ultimo minuto.