Covid-19. Focolaio alla Bartolini di Bologna, oltre 40 casi di positività

Oltre una quarantina di operai positivi al Covid-19 alla Bartolini, azienda di trasporti merci e consegne di Bologna. Il focolaio, come riportano i quotidiani locali, ha fatto rialzare, come riportano i quotidiani locali, il numero dei contagi in città.



L'Azienda Usl e il Comune stanno tenendo monitorata la situazione che si è verificata nello stabilimento in zona Roveri. Secondo l'edizione bolognese de Il Resto del Carlino, in via precauzionale, nei giorni scorsi la direzione ha deciso di chiudere magazzino. L'azienda comunque non ha sospeso il lavoro e ha proseguito con le attività. Secondo quanto riportato dal quotidiano, si starebbe valutando anche la possibilità di fare eseguire tamponi a tutti i dipendenti entrati in contatto con i lavoratori positivi (Rai news 24)