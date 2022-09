Covid-19. La spesa a casa con rete dei negozi di quartiere. iorestoacasa.delivery

Coronavirus: spesa a casa con rete dei negozi di quartiere iorestoacasa.delivery da panettieri a macellai

ROMA, 25 MAR - Si chiama 'Iorestoacasa.delivery' ed è la prima rete dei negozi di vicinato che portano la spesa a domicilio gratuitamente. l'iniziativa di Ennevolte, società del welfare aziendale e di Loud Digital punta a diventare un grande portale nazionale fatto da panettieri, fruttivendoli, macellai e minimarket di quartiere a disposizione per offrire un servizio a tutti coloro che in questo momento di emergenza sono costretti a restare a casa.



"È una rete che vuole valorizzare in un'ottica locale l'offerta che c'è nella propria città o nelle immediate vicinanze", spiega Corrado Tonello, ideatore dell'iniziativa e Ceo di Ennevolte. Tutto è nato da una chat tra vicini di casa che si scambiavano informazioni sui negozi aperti della zona, da qui l'idea di diffondere queste informazioni. A fronte di un bisogno al quale anche la grande distribuzione più strutturata non riesce più a dare risposte in tempi brevi, l'attenzione si è rivolta a quella rete di piccoli negozi che spesso non sono conosciuti.



Con www.iorestoacasa.delivery è possibile fare un ricerca per codice di avviamento postale e scoprire tutte le opportunità offerte dai negozi. Registrarsi è semplice, spiegano gli ideatori. Ogni negoziante inserisce la sua tipologia merceologica, la propria sede e un recapito telefonico. Il contatto tra domanda e offerta è lasciato interamente agli utilizzatori del portale, il tutto senza commissioni e transazioni di denaro attraverso il portale. Nell'ottica di rete, più realtà ci sono e più opportunità potranno essere offerte. Da qui l'invito a Comuni, circoscrizioni e i gruppi di vicinato che hanno elenchi di negozi disposti a portare la spesa a casa, ad arricchire il sito con le informazioni in loro possesso, in modo da ampliare il più possibile il servizio offerto.