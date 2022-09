Covid: 4 bimbi e insegnante scuola Satriano (CZ) positivi

SATRIANO (CZ), 12 NOV - Quattro bambini (tre dell'infanzia e uno della primaria), un insegnante e un'unità del personale Ata della scuola di Satriano sono risultati positivi al Coronavirus. A darne notizia il sindaco Massimiliano Chiaravalloti. Per il bambino delle elementari il tampone era stato fatto d'urgenza a causa del contatto diretto con la mamma positiva al Covid-19.



"I genitori - ha spiegato Chiaravalloti - sono già stati contattati dall'ufficio Asp per ricostruire la catena degli eventuali contatti che i bambini hanno avuto negli ultimi giorni, soprattutto perché mi hanno comunicato che non verranno fatti i tamponi ai compagni di classe dei bambini. La maestra, infatti, insegna in un'altra classe e la scuola è chiusa dal 30 ottobre".



L'Asp ha sollecitato il sindaco "ad invitare i cittadini che hanno figli con sintomi o che presentano sintomi personalmente, ad avviare tutte le procedure, tramite il medico curante, per effettuare il tampone evitando un'inutile caccia alle streghe". Le scuole rimarranno chiuse fino al 28 novembre come suggerito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asp.