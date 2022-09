Covid, +515 positivi è il bollettino della regione Calabria del 20 novembre 2020

CATANZARO, 20 NOV - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 330.399 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 337.603 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13.027 (+515 rispetto a ieri), quelle negative 317.372. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: CASI ATTIVI 2.790 (142 in reparto; 17 in terapia intensiva, 2631 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 808 (720 guariti, 88 deceduti).

- Catanzaro: CASI ATTIVI 1.457 (74 in reparto; 19 in terapia intensiva; 1364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 561 (513 guariti, 48 deceduti).

- Crotone: CASI ATTIVI 828 (51 in reparto; 777 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (264 guariti, 6 deceduti).

- Vibo Valentia: CASI ATTIVI 602 (15 ricoverati, 587 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 159 (148 guariti, 11 deceduti).

- Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.333 (133 in reparto; 10 in terapia intensiva; 3190 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.734 (1675 guariti, 59 deceduti).

- Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 357 (357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 46 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 115 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 83, Catanzaro 53, Crotone 97, Vibo Valentia 27, Reggio Calabria 165. Altra Regione o stato estero 90 sbarcati a Roccella Jonica.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 240.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

IN AGGIORNAMENTO

La protezione civile pronta a distribuire un milione di mascherine L'iniziativa è frutto di un protocollo d'intesa con le Camere di commercio calabresi

La Protezione Civile della Regione Calabria distribuirà sul territorio calabrese un milione di mascherine monovelo “usa e getta”. L’iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa che sarà sottoscritto a breve tra la U.o.a. Prevenzione e gestione dell’emergenza Covid della Protezione Civile della Regione e le Camere di Commercio calabresi.



L’intesa prevede che gli enti camerali «si rendano disponibili a contribuire alla distribuzione gratuita delle mascherine, quali presidi di sicurezza individuale, per il tramite delle associazioni di categoria che riterranno opportuno coinvolgere, attraverso i commercianti e gli operatori economici del proprio territorio di competenza, ovvero a clienti e avventori eventualmente sprovvisti di mascherina al momento dell’accesso all’esercizio commerciale».



L’accordo nasce su input del presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, che detiene anche la delega al Commercio, al fine di garantire la sicurezza degli esercenti calabresi e dei loro utenti. IL



PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE

Questo il programma di distribuzione delle mascherine sul territorio calabrese: provincia di Cosenza: 360mila; provincia di Reggio Calabria: 280mila; province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone: 360mila.