Covid: Abramo, dimissioni unica via uscita pr Cotticelli

CATANZARO, 07 NOV - "La figuraccia consumata dal commissario all'attuazione per il Piano di rientro nella Sanità Saverio Cotticelli ha una sola via d'uscita: il generale deve dimettersi subito".

Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. "Cotticelli si vergogni: ha dimostrato - prosegue Abramo - la sua totale inadeguatezza all'incarico che ricopre confermando che la scelta fatta dal governo circa due anni fa è stata irresponsabile e pericolosa. Il governo Conte, ormai è chiaro, vede la Calabria come terra di conquista e di scambi politici. Una situazione totalmente inaccettabile così come completamente inaccettabile è la palese incompetenza venuta fuori, in modo disarmante, davanti alle telecamere di una tv nazionale.

Sto valutando la possibilità di intraprendere azioni legali, con le amministrazioni comunali e provinciali che rappresento, se dalle parole di Cotticelli dovessero ravvisarsi profili di reato. Allo stesso tempo, però, chiedo al Governo nazionale di mettersi almeno una volta una mano sul cuore, pensando alla nostra regione, e compiere una scelta giusta e naturale: dare agli stessi calabresi, sulla pelle dei quali bisogna smetterla di giocare, la possibilità di governare in pieno il processo di rilancio della Sanità. Cotticelli, invece, non aspetti che 'venga cacciato'".

"Non perda tempo a dimettersi, è fuori da ogni logica - sostiene ancora il sindaco di Catanzaro - che sia ancora il commissario alla Sanità della Calabria: lasciare l'incarico con effetto immediato è l'unica cosa buona che possa fare per questa terra".