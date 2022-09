Covid. AMC: Tutti negativi i tamponi effettuati in azienda

CATANZARO, 13 NOV - L’Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per la città di Catanzaro, comunica che, come da protocollo Ministeriale, ha chiesto ed ottenuto di poter aderire al programma di screening per prevenire la diffusione del Covid.19. Nelle ore scorse, tutti i dipendenti sono stati sottoposti al tampone naso-faringeo e sono risultati negativi.

<>

L’Azienda raccomanda di indossare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento e non sovraffollare i bus, atteso il limite imposto a livello nazionale del 50% della capienza massima, e considerando che sugli stessi mezzi è stato installato il contapersone che indica il numero massimo di passeggeri consentito.