Covid: Asp Cosenza, arrivati vaccini Pfizer per ultra 80enni. In Rsa Villa Torano 15 positivi, altri 40 in struttura Paterno.

COSENZA, 08 MAR - È arrivato ieri un primo vassoio di vaccini Pfizer all'Asp di Cosenza e un secondo è arrivato oggi, per consentire la prosecuzione dei vaccini agli over ottantenni.

Secondo quanto si apprende, domani arriverà la fornitura come prevista da calendario e contemporaneamente l'Asp chiederà un supplemento di 15mila dosi. Intanto, nella Rsa Villa Torano, che venne interessata da una serie di positività nella prima ondata, 15 anziani sono risultati positivi, ma asintomatici. Da una prima ricostruzione, alcuni pazienti negativi al tampone di ingresso si sono positivizzati dopo alcuni giorni. Evento, dicono gli esperti, che può succedere. La situazione è comunque sotto controllo e nelle prossime ore i sanitari della task force dell'Asp entreranno nella struttura per rendersi conto di persona di quanto sta accadendo. Nel centro di riabilitazione psicosociale "Borgo dei mastri" a Paterno, invece, sono una quarantina i pazienti positivi al covid-19. La situazione nella struttura è resa più complicata dalle particolarissime patologie di cui gli ospiti sono portatori.