Covid: bar Catanzaro chiude alle 24 e riapre dopo 15 minuti. Titolare, nel Dpcm non è previsto orario riapertura.

CATANZARO, 17 OTT - Chiude alle 24 ed appena 15 minuti dopo riapre il suo locale. E il tutto nella piena legalità nonostante l'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte prescriva la chiusura di bar e ristoranti.

Aldo Manoiero, titolare del Plaza Cafè nel quartiere Lido di Catanzaro, ha approfittato di una falla nel decreto. "Il decreto - ha spiegato Manoiero alla Gazzetta del Sud che ha pubblicato la storia - non dice quando si può riaprire". E così, dopo l'entrata in vigore del provvedimento, il Plaza Caffè ha chiuso regolarmente alle 24 ma solo per 15 minuti.

L'apertura non è sfuggita alla polizia che ha subito fatto un controllo la sera stessa dell'entrata in vigore del Dpcm, ma il controllo si è concluso senza alcuna sanzione. "Il controllo lungo e accurato si è chiuso con la polizia che ha soltanto preso la mia dichiarazione", ha detto l'imprenditore.